Переселенці вже отримали понад 42 млрд гривень — Верещук

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплачено понад 42 мільярди гривень. Про це розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону 9 листопада.



За словами Верещук, у бюджеті є кошти на виплати переселенцям. Також віце-прем'єр-міністр нагадала, що щомісячна державна допомога особам з інвалідністю та дітям становить 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень.



Верещук зазначила, що через затримки виплат ВПО звертаються як на гарячу лінію Мінреінтеграції, так і в її особисті месенджери. Враховуючи сімейні обставини, переселенці часто не встигають самостійно виконати всі необхідні дії, тому їм потрібно піти назустріч.



Віце-прем'єр-міністр звернулася до обласних військових адміністрацій (ОВА) із закликом підключитися до вирішення цього питання. Зокрема Верещук просить ОВА виявити тих, хто має проблеми з виплатами та передати списки таких ВПО у Мінреінтеграції.



«Ми допоможемо вирішити це централізовано», – підсумувала Верещук.

В Україні є понад п'ять тисяч місць компактного поселення для ВПО .



Державний фонд сприяння молодіжному домобудуванню провів черговий відбір 500 сімей переселенців, які матимуть змогу отримати пільговий іпотечний кредит.