Байден заговорил о возможности переговоров Украины и России. Об этом заявили и в Пентагоне

Президент США Джо Байден заявил, что после сообщения о выводе российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области «осталось выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией».



Как сообщает УНИАН, на пресс-конференции у Байдена спросили, можно ли считать заявление России об эвакуации с правого берега Херсонщины потенциальным переломным моментом в войне, и есть ли теперь у Украины рычаг для начала мирных переговоров с Москвой.



«Во-первых, я нахожу интересным то, что они [российские силы] ждали до завершения выборов [в обе палаты Конгресса США], чтобы принять это решение, о чем мы знали в течение определенного времени, что они собирались это сделать. И это доказательство того факта, что они имеют определенные реальные проблемы — российские военные», — заявил Байден.



Президент США добавил: «Во-вторых, по меньшей мере это даст всем время, чтобы перестроить позиции на зимний период, и еще остается выяснить, готова ли Украина, или нет, пойти на компромисс с Россией».



О появлении возможностей для переговоров Украины и России заявил и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.



«Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент», — приводит слова Милли, произнесенные в Экономическом клубе Нью-Йорка, CNN.



По его словам, это станет возможным, если линия фронта стабилизируется в течение зимы.



При этом генерал уточнил, что независимо от того, состоятся ли переговоры, Штаты продолжат оказывать Украине военную помощь, «даже если полная военная победа одной из сторон выглядит все менее и менее вероятной».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию по переговорам с Россией после того, как его «мягко подтолкнула» к этому администрация президента США.



В частности, издание пишет про нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. В Вашингтоне считают, что Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну мирным путем.