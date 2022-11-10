Байден заговорив про можливість переговорів України та Росії. Про це заявили і у Пентагоні

10 листопада 2022, 09:38

Байден заговорив про можливість переговорів України та Росії. Про це заявили і у Пентагоні

Президент США Джо Байден заявив, що після повідомлення про виведення російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині «залишилося з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс із Росією».

Як повідомляє УНІАН, на прес-конференції у Байдена запитали, чи можна вважати заяву Росії про евакуацію з правого берега Херсонщини потенційним переломним моментом у війні, і чи тепер Україна має важіль для початку мирних переговорів з Москвою.

«По-перше, я знаходжу цікавим те, що вони [російські сили] чекали до завершення виборів [в обидві палати Конгресу США], щоб ухвалити це рішення, про що ми знали протягом певного часу, що вони збиралися це зробити. І це є доказом того факту, що вони мають певні реальні проблеми — російські військові», — заявив Байден.

Президент США додав: «По-друге, щонайменше це дасть увесь час, щоб перебудувати позиції на зимовий період, і залишається з'ясувати, чи готова Україна, чи ні, піти на компроміс з Росією».

Про появу можливостей для переговорів України та Росії заявив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

«Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент», — наводить слова Міллі в Економічному клубі Нью-Йорка CNN.

За його словами, це стане можливим, якщо лінія фронту стабілізується упродовж зими.

При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, Штати продовжать надавати Україні військову допомогу, «навіть якщо повна військова перемога жодної із сторін виглядає все менш ймовірною».

Раніше видання Politico з посиланням на джерела писало, що президент України Володимир Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів із Росією після того, як його «м'яко підштовхнула» до цього адміністрація президента США.

Зокрема, видання пише про кілька днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема, особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана. У Вашингтоні вважають, що Київ має продемонструвати свою готовність закінчити війну мирним шляхом.

Ще за темою

Люди
Джо Байден Марк Міллі
Інше
Війна переговори
Місця
Росія-Українна США-Україна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:58
У Донецьку через обстріл почалися пожежі
11:07
«ЛНР»: У ході обстрілу поранено шістьох мешканців Кремінної
10:33
«ДНР»: Через обстріли троє людей загинули та шестеро поранено
09:53
Очільник «ЛНР» Пасічник повідомив про обмін полоненими
09:15
Після відступу з Херсона окупанти рекомендують виїжджати мешканцям Луганщини
08:47
У Донецьку вночі снаряд влучив у квартиру, є загиблий та поранена
23:50
Головні події в окупації 9 листопада
20:28
У Ясинуватій готові запровадити постійні віялові відключення світла
20:00
Третина багатоквартирних будинків у Маріуполі «ДНР» визнала такими, що не підлягають відновленню
16:20
У раніше окупованій армією РФ Снігурівці вивішено український прапор
15:51
У Запорізькій області окупанти збільшили кількість блокпостів - ЦНС
15:17
У ДТП загинув заступник очільника окупаційної «адміністрації» Херсонщини Стремоусов
14:46
З Ростова запустили новий автобусний рейс на окуповану Луганщину
14:16
У Херсонській області знищено як мінімум три мости
13:48
У «ДНР» повідомили про загибель свого «депутата» на фронті
Всі новини
11:58
У Донецьку через обстріл почалися пожежі
11:46
Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки від армії РФ
11:40
Кириленко розповів, на яких напрямках окупанти вели обстріли
11:17
Армія Росії обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу
11:07
«ЛНР»: У ході обстрілу поранено шістьох мешканців Кремінної
10:52
«Ймовірно, по 100 тисяч осіб»: Втрати ЗСУ та окупантів можна порівняти, заявили в Пентагоні
10:33
«ДНР»: Через обстріли троє людей загинули та шестеро поранено
10:31
Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову заброньованих військовозобов'язаних
10:25
Окупанти обстріляли інфраструктурний обʼєкт у Вовчанську
09:53
Очільник «ЛНР» Пасічник повідомив про обмін полоненими
09:40
Окупанти обстріляли Запорізьку область, є поранений
09:38
Байден заговорив про можливість переговорів України та Росії. Про це заявили і у Пентагоні
09:25
Окупанти обстріляли Миколаїв із «Смерчу»: Пошкоджено хлібозавод, одну людину поранено
09:15
Після відступу з Херсона окупанти рекомендують виїжджати мешканцям Луганщини
08:57
Російська армія вночі обстріляла три громади Дніпропетровської області
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку через обстріл почалися пожежі
10 листопада, 11:58
Україна отримала кошти ППО: чим допоможуть комплекси NASAMS та керовані ракети Aspide ►
09 листопада, 22:12
Пєсков побував в окупованому Луганську
09 листопада, 10:48

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама