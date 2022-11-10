Байден заговорив про можливість переговорів України та Росії. Про це заявили і у Пентагоні

Президент США Джо Байден заявив, що після повідомлення про виведення російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині «залишилося з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс із Росією».



Як повідомляє УНІАН, на прес-конференції у Байдена запитали, чи можна вважати заяву Росії про евакуацію з правого берега Херсонщини потенційним переломним моментом у війні, і чи тепер Україна має важіль для початку мирних переговорів з Москвою.



«По-перше, я знаходжу цікавим те, що вони [російські сили] чекали до завершення виборів [в обидві палати Конгресу США], щоб ухвалити це рішення, про що ми знали протягом певного часу, що вони збиралися це зробити. І це є доказом того факту, що вони мають певні реальні проблеми — російські військові», — заявив Байден.



Президент США додав: «По-друге, щонайменше це дасть увесь час, щоб перебудувати позиції на зимовий період, і залишається з'ясувати, чи готова Україна, чи ні, піти на компроміс з Росією».



Про появу можливостей для переговорів України та Росії заявив і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.



«Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент», — наводить слова Міллі в Економічному клубі Нью-Йорка CNN.



За його словами, це стане можливим, якщо лінія фронту стабілізується упродовж зими.



При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, Штати продовжать надавати Україні військову допомогу, «навіть якщо повна військова перемога жодної із сторін виглядає все менш ймовірною».

Раніше видання Politico з посиланням на джерела писало, що президент України Володимир Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів із Росією після того, як його «м'яко підштовхнула» до цього адміністрація президента США.



Зокрема, видання пише про кілька днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема, особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана. У Вашингтоні вважають, що Київ має продемонструвати свою готовність закінчити війну мирним шляхом.