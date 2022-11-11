Число погибших в результате ракетной атаки на Николаев возросло до семи

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке Николаева достигло 7 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко.



«Николаев. К сожалению, в больнице скончался еще один человек в результате сегодняшнего обстрела многоэтажки. На данный момент количество жертв достигло 7 человек. Тела шести погибших были деблокированы из-под завалов силами спасателей ГСЧС», - написал он.



В ночь на 11 ноября российская армия обстреляла Николаев. В результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло разрушение с 5 по 1 этаж. По состоянию на 8:00 было известно о двух погибших и двух пострадавших. Впоследствии из-под завалов изъяли тела еще четырех погибших.