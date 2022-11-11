Число загиблих внаслідок ракетної атаки на Миколаїв зросло до семи

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва досягла 7 людей. Про це повідомив заступник глави Офісу президент Кирило Тимошенко.



"Миколаїв. На жаль, у лікарні померла ще одна людина внаслідок сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. На даний момент кількість жертв досягла 7 людей. Тіла шести загиблих було деблоковано з-під завалів силами рятувальників ДСНС», - написав він.



У ніч проти 11 листопада російська армія обстріляла Миколаїв. Внаслідок влучення у п'ятиповерховий житловий будинок сталася руйнація з 5 по 1 поверх. Станом на 8:00 було відомо про двох загиблих та двох постраждалих. Згодом з-під завалів вилучили тіла ще чотирьох загиблих.