Нічний ракетний удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: Кількість жертв зросла до шести

11 листопада 2022, 08:24

Нічний ракетний удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: Кількість жертв зросла до шести

Миколаїв. Фото: ОВА Миколаїв. Фото: ОВА

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, окупанти вдарили по житловій п'ятиповерхівці. Попередньо зазначалося, що через це загинули двоє людей, ще двоє — поранені.

За інформацією заступника очільника Офісу президента Кирила Тимошенка, через влучення будинок зруйновано від п'ятого до першого поверху. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Оновлено. Кім повідомив, що кількість жертв збільшилася до п'яти. Пізніше мер міста Олександр Сєнкевич опублікував інформацію про загибель шістьох людей.

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