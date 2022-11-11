За передачу имущества оккупантам будут судить экс-чиновника с Луганщины. Ему грозит пять лет тюрьмы

За передачу имущества оккупантам перед судом предстанет бывший руководитель Старобельского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства АО «Луганскгаз». Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, на захваченных оккупантами производственных мощностях региональной газовой компании незаконно создана и организована работа структурного подразделения так называемого «ГУП ЛНР "Луганскгаз"».



В прокуратуре отметили, что чиновник добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными «властями» и активно содействовал их деятельности. В марте 2022 года его назначили на должность «руководителя» предприятия в Старобельске.



«Обвиняемый передал врагу все движимое и недвижимое имущество, которое осталось на временно оккупированной территории и является собственностью украинского акционерного общества. Начал вести хозяйственную деятельность во взаимодействии с незаконными органами власти государства-агрессора», — уточнили в ведомстве.



Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). За противоправные действия ему грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до 15 лет и с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.