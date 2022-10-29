Журналистке из Мариуполя заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме

Жительнице Мариуполя, которая работает на местном пропагандистском телеканале оккупантов, заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.



По данным следствия, в конце 2021 года мариупольчанка, которая имеет диплом по специальности «Журналистика», трудоустроилась на один из местных телеканалов.



В сентябре текущего года, находясь в оккупированном городе, она начала работать корреспондентом на пропагандистском телеканале «Мариуполь 24».



«Поддерживая политику врага, она осуществляет подбор тем и спикеров для пророссийских новостных сюжетов, организует съемки, обеспечивает информационную деятельность канала захватчиков, распространяя "правильные новости" для манипулирования сознанием жителей захваченного агрессором города», — сообщили в прокуратуре.

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