За передачу майна окупантам судитимуть експосадовця з Луганщини. Йому загрожує п'ять років ув'язнення

11 листопада 2022, 16:48

За передачу майна окупантам судитимуть експосадовця з Луганщини. Йому загрожує п'ять років ув'язнення

За передачу майна окупантам перед судом постане колишній керівник Старобільського міжрайонного управління експлуатації газового господарства АТ «Луганськгаз». Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

За даними слідства, на захоплених окупантами виробничих потужностях регіональної газової компанії незаконно створено та організовано роботу структурного підрозділу так званого «ДУП ЛНР "Луганськгаз"».

У прокуратурі зазначили, що чиновник добровільно погодився на співпрацю з окупаційною «владою» та активно сприяв їхній діяльності. У березні 2022 року його призначили на посаду «керівника» підприємства у Старобільську.

«Обвинувачений передав ворогові все рухоме та нерухоме майно, яке залишилося на тимчасово окупованій території та є власністю українського акціонерного товариства. Почав вести господарську діяльність у взаємодії із незаконними органами влади держави-агресора», — уточнили у відомстві.

Чоловікові інкримінують колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). За протиправні дії йому загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна. Обвинувальний акт направлено до суду.

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