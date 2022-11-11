В Симферополе похоронили Стремоусова

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщил глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет «Крым.Реалии».
Церемония прощания со Стремоусовым прошла в Александро-Невском соборе Симферополя, а похоронили его на центральной аллее кладбища «Абдал».
Прощание посетили замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и представители оккупационной администрации полуострова — так называемый «сенатор» Крыма Сергей Цеков, «глава» Севастополя Михаил Развожаев и другие.
По данным российских СМИ, на прощальную церемонию со Стремоусовым пришли около 200 человек.
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, об этом сообщили СМИ 9 ноября.
В сети появились фото и видео с места ДТП, в котором погиб так называемый замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.