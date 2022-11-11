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В Симферополе похоронили Стремоусова

11 ноября 2022, 18:42

В Симферополе похоронили Стремоусова

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщил глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет «‎Крым.Реалии».


Церемония прощания со Стремоусовым прошла в Александро-Невском соборе Симферополя, а похоронили его на центральной аллее кладбища «‎Абдал»‎.

Прощание посетили замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и представители оккупационной администрации полуострова — так называемый «‎сенатор»‎ Крыма Сергей Цеков, «‎глава»‎ Севастополя Михаил Развожаев и другие.

По данным российских СМИ, на прощальную церемонию со Стремоусовым пришли около 200 человек.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом, об этом сообщили СМИ 9 ноября.

В сети появились фото и видео с места ДТП, в котором погиб так называемый замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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