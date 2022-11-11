У Сімферополі поховали Стремоусова

Заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова поховали в тимчасово окупованому Сімферополі. Про це повідомив голова окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише «Крим.Реалії».



Церемонія прощання зі Стремоусовим пройшла в Олександро-Невському соборі Сімферополя, а поховали його на центральній алеї кладовища «Абдал‎»‎.



Прощання відвідали заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко і представники окупаційної адміністрації півострова — так званий «сенатор» Криму Сергій Цеков, «голова» Севастополя Михайло Развожаєв та інші.

За даними російських ЗМІ, на прощальну церемонію зі Стремоусовим прийшли близько 200 людей.



Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічним, про це повідомили ЗМІ 9 листопада.

У мережі з'явилися фото та відео з місця ДТП, в якому загинув так званий заступник голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов.