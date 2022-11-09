Опубликованы кадры с места ДТП, в котором погиб Стремоусов

В сети появились фото и видео с места ДТП, в котором погиб так называемый замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Гибель Стремоусова в ДТП подтвердили в «администрации» региона днем 9 ноября.



Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее был госпитализирован – у него диагностировали отравление.



В оккупированном Херсоне погиб «первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности» Алексей Катериничев.



Бывший нардеп Верховной Рады Алексей Журавко погиб в Херсоне в результате обстрела.