Опубликованы кадры с места ДТП, в котором погиб Стремоусов

В сети появились фото и видео с места ДТП, в котором погиб так называемый замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Гибель Стремоусова в ДТП подтвердили в «администрации» региона днем 9 ноября.
Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее был госпитализирован – у него диагностировали отравление.
В оккупированном Херсоне погиб «первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности» Алексей Катериничев.
Бывший нардеп Верховной Рады Алексей Журавко погиб в Херсоне в результате обстрела.