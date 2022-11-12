Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»

В оккупированной Горловке

Сегодня утром под массированный обстрел попал Центрально-Городской район оккупированной Горловки. Об этом сообщил «мэр» города Иван Приходько в Telegram.



«Зафиксированы попадания снарядов в здание Дворца культуры "Шахтер"», — заявил Приходько.



По его словам, в центре много разрушений. В «Шахтере» серьезно повреждена кровля, а первоначальные сообщения о возгорании в здании не подтвердились.



«Видно сквозную дыру над большим концертным залом. Также повреждена кровля и фасад многоквартирного жилого дома по адресу: проспект Ленина, 18, магазин "Смак", пункт обмена валют, остекление здания Горловского автотранспортного техникума по проспекту Ленина», — перечислил «мэр».





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