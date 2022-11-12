Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»

В окупованій Горлівці

Сьогодні вранці під масований обстріл потрапив Центрально-Міський район окупованої Горлівки. Про це повідомив «мер» міста Іван Приходько в Telegram.



«Зафіксовано влучення снарядів у будівлю Палацу культури "Шахтар"», — заявив Приходько.



За його словами, у центрі багато руйнувань. У «Шахтарі» серйозно пошкоджено покрівлю, а початкові повідомлення про спалах у будівлі не підтвердилися.



«Видно наскрізну дірку над великою концертною залою. Також пошкоджено покрівлю та фасад багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Леніна, 18, магазин "Смак", пункт обміну валют, скління будівлі Горлівського автотранспортного технікуму на проспекті Леніна», — перелічив «мер».





Дивіться також:



