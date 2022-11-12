Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября — Воздушные силы ВСУ

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, в дни проведения саммита стран «Большой двадцатки». Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает «ТСН».



«Все же события надвигаются... и саммит "двадцатки". Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации», — сказал он.



Юрий Игнат отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, оно все же значительно исчерпала свои запасы, а производство даже одной ракеты занимает длительное время.



«Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время [ударить]», — пояснил спикер украинских Воздушных сил.