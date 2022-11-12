Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада — Повітряні сили ЗСУ

12 листопада 2022, 17:58

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада — Повітряні сили ЗСУ

Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, у дні проведення саміту країн «Великої двадцятки». Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає «ТСН».

«Все ж події насуваються... і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації», — сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вона все ж таки значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети займає тривалий час.

«Ті ракети, які були до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити наносити так часто такі самі залпи, як того ж таки 10 жовтня. Вони дещо накопичують, щоб у якийсь час [вдарити]», — пояснив речник українських Повітряних сил.

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