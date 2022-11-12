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Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине

12 ноября 2022, 22:47

Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине

В субботу, 12 ноября, россияне обстреляли из РСЗО «Град» поселок Горностаевка Каховского района Херсонской области, есть погибшие. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения», — написал Янушевич в Тelegram.

По его словам, таким образом оккупанты хотят заставить местных жителей эвакуироваться.

«Такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации. Сами же военные России скрываются по подвалам местных жителей», — отметил глава области.

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