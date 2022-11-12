Примушують до евакуації: Окупанти обстріляли з «Граду» селище на Херсонщині

У суботу, 12 листопада, росіяни обстріляли з РСЗВ «Град» селище Горностаївка Каховського району Херсонської області, є загиблі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Російські окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження», — написав Янушевич у Тelegram.



За його словами, таким чином окупанти хочуть змусити місцевих жителів евакуюватись.



«Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. Самі ж військові Росії ховаються по підвалах місцевих жителів», — зазначив голова області.