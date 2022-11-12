Зеленский: Украинские военные установили контроль в более 60 населенных пунктах Херсонщины

По состоянию на 12 ноября украинские военные установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу вечером.

«На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция начала стабилизационные меры. В самом же Херсоне также идут стабилизационные мероприятия», — сказал он.

Президент добавил, что на всей этой территории много работы у взрывотехников.

«Уже изъято около 2000 взрывоопасных предметов, мин, растяжек, боеприпасов, которы не разорвались. Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру: связь, снабжение водой, теплом и электричеством... Но мы все восстановим, хоть для этого нужно время», — отметил Зеленский.