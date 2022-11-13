ЗСУ завдали високоточного удару по скупченню окупантів

Українські сили оборони знищили велику кількість російських військових унаслідок потужної атаки місця зосередження окупантів у Херсонській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



«У районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що до найближчого шпиталю було доставлено 56 тяжко поранених, з яких ще 16 людей незабаром померли.