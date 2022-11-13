Окупанти наступають на Донбасі та зміцнюють оборону на лівому березі Дніпра — Генштаб ЗСУ

Російські загарбники намагаються стримувати українські сили оборони на окремих напрямках та продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас атакують на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках на Донбасі. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що з початку доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території України.



У Генштабі зафіксували обстріли, здійснені окупантами:

на Слобожанському напрямі — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілка, Стариця, Бугроватка, Огірцеве, Різникове, Ольховатка, Колодязне, Бологівка та Фіголівка;

— з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілка, Стариця, Бугроватка, Огірцеве, Різникове, Ольховатка, Колодязне, Бологівка та Фіголівка; на Куп'янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

— з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне; на Бахмутському напрямку — з усього спектра артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

— з усього спектра артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки;

— з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

— з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка; на Запорізькому напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки;

— з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки; на Таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вишетарасівка, Мілове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо під вогонь окупантів потрапило село Добра Надія Дніпропетровської області.

«Українська авіація протягом доби завдала по ворогові 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки», — повідомили у Генштабі.