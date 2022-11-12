«К вечеру будут хорошие новости»: ВСУ продвинулись на Херсонщине

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области. Также ВСУ забирают технику российских сил и берут в плен захватчиков. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занятых позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, и первое, и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского лендлиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости», — анонсировала Гуменюк.



По ее словам, в настоящее время продолжается подсчет «трофеев»: артсистем, бронетехники, танков и др. Все это будут использовать украинские военные.



Также Гуменюк отметила, что на единственном оккупированном в Николаевской области участке — на Кинбурнском полуострове — все еще остаются российские войска. Коса является целью ВСУ — чтобы освободить всю область. Сейчас идет «боевая работа», подчеркнула спикер.



Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также пишет о Кинбурнской косе, намекая на ее освобождение.