МИД Украины: РФ находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия

Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявления МИД РФ о том, что вывод российских войск неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров.



«Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии», - подчеркнул он.



В МИД подчеркнули, что при других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно.



Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы.