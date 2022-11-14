Столтенберг: Україні вирішувати про прийнятність умов для переговорів з РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що Україна має вирішити, які умови є прийнятними для ведення переговорів із Росією. Про це він сказав під час прес-конференції з урядовцями Нідерландів у Гаазі, передає «Європейська правда».



«Це Україна має вирішувати, які умови є прийнятними. Ми повинні їх підтримувати», - сказав він, наголосивши на важливості підтримки НАТО.



Столтенберг зазначив, що вихід Росії з Херсона свідчить про мужність українських військ та важливість подальшої підтримки. Але він зазначив, що, незважаючи на відступ РФ, не слід недооцінювати російські війська.



«Російські збройні сили зберігають значні можливості, а також значну чисельність військ. Росія демонструвала готовність зазнати значних втрат. Вони також виявили надзвичайну жорстокість», - додав генсек НАТО.



Раніше сьогодні в МЗС РФ заявили, що Росія не приймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, а в діалозі потрібно враховувати ситуацію «на землі».



У МЗС України відповіли , що Росія не може диктувати свої умови для проведення переговорів з Україною щодо завершення війни.