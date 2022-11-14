РФ предлагает Украине не мирные переговоры, а выдвигает ультиматумы — Подоляк

РФ предлагает Украине не мирные переговоры, а выдвигает ультиматумы, и надеется на оперативную паузу для перегруппировки своих войск, а также для того, чтобы закрепиться на захваченной украинской территории. Об этом в интервью австрийской газете Der Standard заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.



«То, что предлагает РФ - это ультиматум. Они хотят прекращения огня - но что они делают в это время, так это закрепляются на захваченной ими территории. Все российские официальные лица, включая министра иностранных дел, говорят не о переговорах, а об оперативной паузе для перегруппировки и пополнения», - сказал он австрийским журналистам.

Подоляк также заявил, что «нет никакого конфликта, который нужно разрешать, а есть вторжение и аннексия территории, которые должны быть прекращены». Также советник Андрея Ермака напомнил слова Владимира Зеленского о том, что для украинского государства означают мирные переговоры, это вывод российских войск из Украины и из Крыма в том числе. После этого, как говорит Михаил Подоляк, украинские власти смогут начать обсуждать позиции и «сколько они должны заплатить в качестве компенсации». Тогда же, по его словам, можно будет говорить и о мире после войны.



Также в интервью Михаил Подоляк заявил, что восстановление Украиной контроля над Херсоном - это военная победа, а не результат договоренностей.

«Было освобождено около 50 населенных пунктов. Россияне понимали, что они не могут содержать этот регион, что у них нет запасов», - сказал он.

Кроме того советник главы ОП заявил, что после освобождения Херсона Украина «не имеет никаких оснований и возможностей останавливать наступление», так как, если ВСУ остановятся, то РФ использует это время для подготовки войск. Подоляк говорит, что также РФ может использовать это время для отправки своих войск в Украину и укрепления позиций.



Он заявил, что Украина должна двигаться вперед по всем направлениям, идет война в Запорожской области и на Луганщине.



«Мы должны продолжать борьбу на всех фронтах», - заявил Михаил Подоляк.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Анкаре проходит встреча делегаций из США и РФ, это первые переговоры после начала войны в Украине.



Также в МИД Украины, комментируя заявления МИД РФ о том, что вывод российских войск неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров, заявили, что Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.