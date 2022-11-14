РФ пропонує Україні не мирні переговори, а висуває ультиматуми — Подоляк

РФ пропонує Україні не мирні переговори, а висуває ультиматуми і сподівається на оперативну паузу для перегрупування своїх військ, а також для того, щоб закріпитися на захопленій українській території. Про це в інтерв'ю австрійській газеті Der Standard заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.



«Те, що пропонує РФ – це ультиматум. Вони хочуть припинення вогню - але що вони роблять у цей час, то це закріплюються на захопленій ними території. Усі російські офіційні особи, включаючи міністра закордонних справ, говорять не про переговори, а про оперативну паузу для перегрупування та поповнення», - сказав він австрійським журналістам.

Подоляк також заявив, що «немає жодного конфлікту, який потрібно вирішувати, а є вторгнення та анексія території, які мають бути припинені». Також радник Андрія Єрмака нагадав слова Володимира Зеленського про те, що для української держави означають мирні переговори, це виведення російських військ з України та Криму в тому числі. Після цього, як каже Михайло Подоляк, українська влада зможе почати обговорювати позиції і «скільки вони мають заплатити як компенсацію». Тоді ж, за його словами, можна буде говорити і про мир після війни.



Також в інтерв'ю Михайло Подоляк заявив, що відновлення Україною контролю над Херсоном – це військова перемога, а не результат домовленостей.

«Було звільнено близько 50 населених пунктів. Росіяни розуміли, що вони не можуть утримувати цей регіон, що вони не мають запасів», - сказав він.

Крім того, радник голови ОП заявив, що після звільнення Херсона Україна «не має жодних підстав і можливостей зупиняти наступ», оскільки, якщо ЗСУ зупиняться, то РФ використає цей час для підготовки військ. Подоляк каже, що також РФ може використати цей час для відправлення своїх військ до України та зміцнення позицій.



Він заявив, що Україна має рухатися вперед у всіх напрямках, йде війна у Запорізькій області та на Луганщині.



«Ми маємо продовжувати боротьбу на всіх фронтах», - заявив Михайло Подоляк.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що в Анкарі проходить зустріч делегацій із США та РФ, це перші переговори після початку війни в Україні.



Також у МЗС України, коментуючи заяви МЗС РФ про те, що виведення російських військ неприйнятне для Москви як попередня умова для початку переговорів, заявили, що Росія перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови.