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Население Мариуполя вымирает под оккупацией — горсовет

14 ноября 2022, 17:43

Население Мариуполя вымирает под оккупацией — горсовет

Население Мариуполя стремительно вымирает под российской оккупацией. Об этом сообщается в Telegram-канале дооккупационного Мариупольского горсовета.

«Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает», — заявили в горсовете.

Отмечается, что еженедельно в оккупированном городе рождается около 5-6 детей. В сравнении, до полномасштабного вторжения россиян, в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50 детей еженедельно.

В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек.

«Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Поэтому русские принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг!», — сказано в сообщении.

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