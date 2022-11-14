Население Мариуполя вымирает под оккупацией — горсовет

Население Мариуполя стремительно вымирает под российской оккупацией. Об этом сообщается в Telegram-канале дооккупационного Мариупольского горсовета.



«Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает», — заявили в горсовете.



Отмечается, что еженедельно в оккупированном городе рождается около 5-6 детей. В сравнении, до полномасштабного вторжения россиян, в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50 детей еженедельно.



В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек.



«Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Поэтому русские принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг!», — сказано в сообщении.