Населення Маріуполя вимирає під окупацією — міськрада

Населення Маріуполя швидко вимирає під російською окупацією. Про це повідомляється в Telegram-каналі доокупаційної Маріупольської міськради.



«Дітей майже не народжують. Під окупацією місто помирає», — заявили у міськраді.



Наголошується, що щотижня в окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян в українському Маріуполі на світ з'являлося близько 50 дітей щотижня.



У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей.



«Рівень смертності зріс у чотири-п'ять разів порівняно з довоєнним періодом. Тому росіяни принесли із собою смерть та безнадійність. Віра лише в одне — повернення Маріуполя під український прапор!», – сказано у повідомленні.