Населення Маріуполя вимирає під окупацією — міськрада

Населення Маріуполя швидко вимирає під російською окупацією. Про це повідомляється в Telegram-каналі доокупаційної Маріупольської міськради.
«Дітей майже не народжують. Під окупацією місто помирає», — заявили у міськраді.
Наголошується, що щотижня в окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян в українському Маріуполі на світ з'являлося близько 50 дітей щотижня.
У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей.
«Рівень смертності зріс у чотири-п'ять разів порівняно з довоєнним періодом. Тому росіяни принесли із собою смерть та безнадійність. Віра лише в одне — повернення Маріуполя під український прапор!», – сказано у повідомленні.