Замерзающие жители Мариуполя взывают о помощи — Андрющенко

Жители оккупированного Мариуполя написали на ряде домов призывы о помощи из-за отсутствия отопления. Об этом сообщил советник мэра города Павел Андрющенко в Telegram.



Он отметил, что такие надписи уже стали не исключением, а правилом.



«Оккупационные власти и дальше делают вид, что проблемы нет.

Новоприбывший оленевод - гауляйтер из Якутии сразу включился в игру "не смотри вверх". А люди продолжают замерзать», — написал Андрющенко.



«Если катастрофа имеет какой-то другой вид, я не знаю какой», — заявил он.