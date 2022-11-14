Замерзаючі жителі Маріуполя волають про допомогу — Андрющенко

14 листопада 2022, 19:55

Замерзаючі жителі Маріуполя волають про допомогу — Андрющенко

Мешканці окупованого Маріуполя написали на низці будинків заклики про допомогу через відсутність опалення. Про це повідомив радник мера міста Павло Андрющенко у Telegram.

 Він зазначив, що такі написи вже стали не винятком, а правилом.

«Окупаційна влада й надалі робить вигляд, що проблеми немає. Новоприбулий оленяр - гауляйтер з Якутії одразу включився в гру "не дивися вгору". А люди продовжують замерзати», — написав Андрющенко.

«Якщо катастрофа має якийсь інший вид, я не знаю який», заявив він.

Ще за темою

Люди
Петро Андрющенко
Місця
Маріуполь
Події
Війна окупація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:45
У Маріуполі розпочато прийом заяв на отримання паспорта РФ — Андрющенко
16:13
«ДНР»: У Київському районі Донецька через обстріл загинула жінка, ще одна поранена
23:33
Головні події в окупації 13 листопада
17:25
Окупанти вивозять урожай із усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району
23:49
Головні події в окупації 12 листопада
22:47
Примушують до евакуації: Окупанти обстріляли з «Граду» селище на Херсонщині
16:11
Лепс та ЮрКісс співали для «поліції» та «військових» у Луганську
15:02
РФ заборонила прохід суден через Керченську протоку, але не всіх
14:17
На цвинтарі під Маріуполем з'явився новий сектор братських могил
13:04
Окупанти проводять евакуацію і на лівобережжі Херсонщини — ЗМІ
12:39
У Донецьку на міні підірвався цивільний
10:27
Момент вибуху на мосту біля Каховської ГЕС потрапив на відео
09:58
«ЛНР» заявила про ракетний удар по Кадіївці, поранено троє людей
09:29
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
23:48
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
Всі новини
21:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування Україні збитків від війни
19:55
Замерзаючі жителі Маріуполя волають про допомогу — Андрющенко
19:30
Російські війська намагаються наступати на Донбасі — Генштаб
18:53
Окупанти готують евакуацію всіх мешканців низки міст Луганщини — Генштаб ЗСУ
17:48
У Китаї після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна закликали Росію та Україну до переговорів
17:43
Населення Маріуполя вимирає під окупацією — міськрада
17:17
На Харківщині троє людей підірвалися на міні, їх госпіталізували
16:45
У Маріуполі розпочато прийом заяв на отримання паспорта РФ — Андрющенко
16:37
Канада виділяє Україні 500 млн доларів військової допомоги та вводить санкції проти 23 росіян
16:13
«ДНР»: У Київському районі Донецька через обстріл загинула жінка, ще одна поранена
16:09
РФ пропонує Україні не мирні переговори, а висуває ультиматуми — Подоляк
15:50
Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Сумської області
15:09
У Білгородській області РФ заявили про обстріл
14:41
Столтенберг: Україні вирішувати про прийнятність умов для переговорів з РФ
14:24
Українські прикордонники повернулися до місць постійної дислокації у Херсонській області
Всі новини
ВІДЕО
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
12 листопада, 09:29
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
11 листопада, 23:48
Антонівський міст зруйновано
11 листопада, 11:13

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама