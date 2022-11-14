Замерзаючі жителі Маріуполя волають про допомогу — Андрющенко

Мешканці окупованого Маріуполя написали на низці будинків заклики про допомогу через відсутність опалення. Про це повідомив радник мера міста Павло Андрющенко у Telegram.



Він зазначив, що такі написи вже стали не винятком, а правилом.



«Окупаційна влада й надалі робить вигляд, що проблеми немає. Новоприбулий оленяр - гауляйтер з Якутії одразу включився в гру "не дивися вгору". А люди продовжують замерзати», — написав Андрющенко.



«Якщо катастрофа має якийсь інший вид, я не знаю який», — заявив він.