Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ уверенно держит оборону на Донбассе — Залужный

14 ноября 2022, 22:09

ВСУ уверенно держит оборону на Донбассе — Залужный

Российские войска активно атакуют на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеют. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам», — написал он в Telegram.

Залужный рассказал, что пообщался по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он поблагодарил за все, что Американский народ и лично генерал Милли делают для Украины и за высокую оценку действий ВСУ.

Залужный заверил, что ВСУ будут бороться, пока хватит сил.

«Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно Россия должна оставить все захваченные территории», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Он проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. По оценке Залужного, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

Он отметил, что ВСУ внимательно отслеживает действия противника на границе с республикой Беларусь и строит надежный щит защиты Украины с севера. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. В Херсонском направлении ВСУ проводит стабилизационные действия и укрепляет рубежи обороны.

«Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущения вероятного наступления», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Еще по теме

Люди
Валерий Залужный Марк Милли
Организации
Всу
Места
Донбасс
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:45
В Мариуполе начат прием заявлений на получение паспорта РФ — Андрющенко
16:13
«ДНР»: В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина, еще одна ранена
23:33
Главные события в оккупации 13 ноября
17:25
Оккупанты вывозят урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
16:11
Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске
15:02
РФ запретила проход судов через Керченский пролив, но не всех
14:17
На кладбище под Мариуполем появился новый сектор братских могил
13:04
Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсонщины — СМИ
12:39
В Донецке на мине подорвался гражданский
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
все новости
22:09
ВСУ уверенно держит оборону на Донбассе — Залужный
21:07
Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба от войны
19:55
Замерзающие жители Мариуполя взывают о помощи — Андрющенко
19:30
Российские войска пытаются наступать на Донбассе — Генштаб
18:53
Оккупанты готовят эвакуацию всех жителей ряда городов Луганщины — Генштаб ВСУ
17:48
В Китае после встречи Байдена и Си Цзиньпина призвали Россию и Украину к переговорам
17:43
Население Мариуполя вымирает под оккупацией — горсовет
17:17
В Харьковской области три человека подорвались на мине, их госпитализировали
16:45
В Мариуполе начат прием заявлений на получение паспорта РФ — Андрющенко
16:37
Канада выделяет Украине 500 млн долларов военной помощи и вводит санкции против 23 россиян
16:13
«ДНР»: В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина, еще одна ранена
16:09
РФ предлагает Украине не мирные переговоры, а выдвигает ультиматумы — Подоляк
15:50
Армия РФ ударила по критической инфраструктуре Сумской области
15:09
В Белгородской области РФ заявили про обстрел
14:41
Столтенберг: Украине решать о приемлемости условий для переговоров с РФ
все новости
ВИДЕО
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама