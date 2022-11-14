ВСУ уверенно держит оборону на Донбассе — Залужный

Российские войска активно атакуют на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеют. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



«Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам», — написал он в Telegram.



Залужный рассказал, что пообщался по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он поблагодарил за все, что Американский народ и лично генерал Милли делают для Украины и за высокую оценку действий ВСУ.



Залужный заверил, что ВСУ будут бороться, пока хватит сил.



«Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории», — заявил главнокомандующий ВСУ.



Он проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. По оценке Залужного, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.



Он отметил, что ВСУ внимательно отслеживает действия противника на границе с республикой Беларусь и строит надежный щит защиты Украины с севера. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. В Херсонском направлении ВСУ проводит стабилизационные действия и укрепляет рубежи обороны.



«Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущения вероятного наступления», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.