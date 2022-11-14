ЗСУ впевнено тримає оборону на Донбасі — Залужний

14 листопада 2022, 22:09

ЗСУ впевнено тримає оборону на Донбасі — Залужний

Російські війська активно атакують на кордонах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ і Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не мають. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

 «Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам», — написав він у Telegram.

 Залужний розповів, що поспілкувався телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він подякував за все, що Американський народ та особисто генерал Міллі роблять для України та за високу оцінку дій ВСУ.

 Залужний запевнив, що ВСУ боротимуться, поки вистачить сил.

 «Наша мета — звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не ухвалять жодних переговорів, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна Росія має залишити всі захоплені території», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

 Він проінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. За оцінкою Залужного, ситуація на фронті стабільна і контрольована.

 Він зазначив, що ЗСУ уважно відстежує дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будує надійний щит захисту України з півночі. Сили оборони, незважаючи на запеклий опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. У Херсонському напрямку ВСУ проводить стабілізаційні дії та зміцнює межі оборони.

«Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань щодо стабілізації обстановки у певних операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення ймовірного настання», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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