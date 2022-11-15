Бесплатно пообедать смогут все желающие: В Славянске работают социальные столовые

С 16 ноября в Славянске Донецкой области начнет работу еще одна социальная столовая. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, столовая будет работать в микрорайоне Славкурорт. Она будет открыта с 13:00 по адресу: ул. Рапно-Набережная, 1 («Золотое кольцо»).



«Бесплатно пообедать здесь смогут все желающие. Напомню, что на сегодняшний день в Славянске работают пять социальных столовых. Они расположены в школах 7, 15, 16, 18. Кроме того, по адресу: Рапно-Набережная, 1, с 11:00 до 15:00 для маленьких жителей микрорайона Славкурорт будет открыт детский уголок и компьютерный зал на пять компьютеров. С малышами проведут занятия квалифицированные воспитатели», — проинформировал Лях.



Он добавил, что учащиеся школ смогут зайти на дистанционные обучающие платформы или подготовиться к урокам.

Читайте также: Завтра в Славянске возобновляется движение городского электротранспорта

Смотрите также:



