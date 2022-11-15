Безплатно пообідати зможуть усі охочі: У Слов'янську працюють соціальні їдальні

З 16 листопада у Слов'янську Донецької області розпочне роботу ще одна соціальна їдальня. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, їдальня працюватиме у мікрорайоні Славкурорт. Вона буде відкрита з 13:00 за адресою: вул. Рапно-Набережна, 1 («Золоте кільце»).



«Безплатно пообідати тут зможуть усі охочі. Нагадаю, що на сьогодні у Слов'янську працюють п'ять соціальних їдалень. Вони розташовані у школах 7, 15, 16, 18. Крім того, за адресою: Рапно-Набережна, 1, з 11:00 до 15:00 для маленьких мешканців мікрорайону Славкурорт буде відкрито дитячий куточок та комп'ютерний зал на п'ять комп'ютерів. З малечею проведуть заняття кваліфіковані вихователі», — поінформував Лях.



Він додав, що учні шкіл зможуть зайти на дистанційні платформи або підготуватися до уроків.

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