Армия РФ готовится к битве за Мариуполь — Донецкая ОВА

Российская армия готовится к битве за Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он отметил, что возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

«Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает», — сказал Павел Кириленко, отметив еще, что концентрация войск РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях происходит с целью получения любой «победы» армией РФ, но, по его словам, у оккупантов ничего не выйдет.

Ранее в Мариупольском горсовете сообщали, что оккупанты разрушили более пятидесяти тысяч квартир в Мариуполе.