Армія РФ готується до битви за Маріуполь — Донецька ОВА

Російська армія готується до битви за Маріуполь. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.



Він зазначив, що біля міста спостерігається скупчення військових частин окупантів.

«Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє», — сказав Павло Кириленко, зазначивши ще, що концентрація військ РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямах відбувається з метою здобуття будь-якої «перемоги» армією РФ, але, за його словами, в окупантів нічого не вийде.

Раніше в Маріупольській міськраді повідомляли, що окупанти зруйнували понад п'ятдесят тисяч квартир у Маріуполі.