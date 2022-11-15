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Армия РФ разрушила более 50 тысяч квартир в Мариуполе

15 ноября 2022, 12:14

Армия РФ разрушила более 50 тысяч квартир в Мариуполе

Оккупанты разрушили более пятидесяти тысяч квартир в Мариуполе. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете, отмечая, что эту информацию подтверждают сами захватчики города.

Отмечается, что сейчас в оккупированном Мариуполе демонтирован 31 дом (2703 кв), запланировано к демонтажу 336 дома (20849 кв) и имеют критические повреждения 547 домов (28146 кв). Всего же из-за российских обстрелов и демонтажных работ уничтожить окккупанты планируют 914 домов (51698 квартиры) в Мариуполе.

В Мариупольском городском совете также говорят, что эта статистика касается многоэтажек, которые сами оккупанты сочли разрушенными, но реальная картина в городе страшнее.

«Только в частном секторе по нашим подсчетам 11384 домов серьезно повреждены/вообще уничтожены», - отметили в горсовете.

«После деоккупации Мариуполя мы восстановим город, но в первую очередь это должно быть за счет репараций, которые Россия должна платить. Международное сообщество должно разработать действенные механизмы взыскания денег на восстановление Украины - на Мариуполь, пострадавший от российских обстрелов больше всего», - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В Украине планируют восстановить Мариуполь до 2040 года. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя».

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