Красный Крест будет обеспечивать связь украинских военнопленных с родственниками

Международный комитет Красного Креста будет обеспечивать связь украинских военнопленных с родственниками. Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.



Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Национального информационного бюро и МККК.



Речь идет о переписке, которая гарантирована военнопленным статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



Ранее Россия не выполняла этот пункт, или переписка разрешалась выборочно. Теперь МККК организует доставку писем в обе стороны. На сегодняшний день речь идет о тех военнопленных, статус которых подтвержден Красным Крестом.



Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции для военнопленных.