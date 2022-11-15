Червоний Хрест забезпечуватиме зв'язок українських військовополонених із родичами

Міжнародний комітет Червоного Хреста забезпечуватиме зв'язок українських військовополонених із родичами. Про це повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.



Такої домовленості було досягнуто в ході переговорів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро та МКЧХ.



Йдеться про листування, яке гарантоване військовополоненим статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.



Раніше Росія не виконувала цей пункт, або листування дозволялося вибірково. Тепер МКЧХ організує доставку листів в обидві сторони. На сьогоднішній день йдеться про тих військовополонених, статус яких підтверджено Червоним Хрестом.



Національне інформаційне бюро розробило правила написання кореспонденції для військовополонених.