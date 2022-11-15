В Краматорске 90% домов в частном секторе получают газ

В Краматорске уже 90% домов в частном секторе подключены к газоснабжению. Об этом сообщает горсовет со ссылкой на Краматорское управление по газоснабжению и газификации.



Коммунальщики надеются, что запуск газового отопления в частном секторе позволит существенно разгрузить городские электрические сети, что уменьшит количество отключений из-за перегрузки в сети.



Кроме того, жители города, в рамках правительственной программы по поддержке украинцев, проживающих на прифронтовых территориях, получают дрова для обогрева собственных домов.

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