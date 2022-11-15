У Краматорську 90% будинків у приватному секторі отримують газ

У Краматорську вже 90% будинків у приватному секторі приєднано до газопостачання. Про це повідомляє міськрада з посиланням на Краматорське управління газопостачання та газифікації.



Комунальники сподіваються, що запуск газового опалення у приватному секторі дозволить суттєво розвантажити міські електричні мережі, що зменшить кількість відключень через перевантаження у мережі.



Крім того, жителі міста, в межах урядової програми підтримки українців, які проживають на прифронтових територіях, отримують дрова для обігріву власних будинків.

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