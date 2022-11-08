В Донецкой области к газоснабжению подключили 92% котельных в пяти городах

В Донецкой области к газоснабжению уже подключили 92% котельных и 32% частных домов. Об этом рассказал руководитель «Донецкоблгаза» Вадим Батий в интервью телеканалу «Донечина TV».



«На сегодняшний день мы уже подали газ в Краматорск, Славянск, Покровск, Константиновку, Дружковку и ближайшие села. Наши специалисты уже подключили 32% частных домов и 92% котельных», — отметил он.



Также к газоснабжению планируют подключать многоэтажные жилые дома. Но это сделают после того, как будут подключены объекты критической инфраструктуры и частные дома.



В Бахмуте, Лимане, Торецке и Святогорске газоснабжения пока не будет из-за боевых десйствий.



«В Святогорске приостановили восстановительные работы, потому что наши сети повреждены до самого Святогорска и там еще нужно работать разминировщикам, которым нужно пройти всю нашу трассу от одной ГРП до другой, а это около 16 километров», — рассказал Батий.



Сейчас в «Донецкоблгазе» осталось менее половины работников, работавших здесь до 24 февраля. Восстанавливать газоснабжение на Донетчине помогают бригады из Кропивницкого. Сейчас они работают в Часов Яре.

Донецкая область оставалась без газоснабжения с конца весны, когда в результате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка. Деоккупация территорий в Харьковской области в начале сентября дала возможность восстановить подачу газа на Донетчину.



12 октября «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску газа в распределительные сети. Этот процесс продолжается. При этом в населенные пункты, где сейчас идут боевые действия, возобновлять подачу газа не будут.



Отопительный сезон в Донецкой области начался 1 ноября.