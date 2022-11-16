Армия РФ вывезла 40 жителей села на Луганщине в неизвестном направлении — ЦНС

Оккупанты продолжают депортацию украинцев, в том числе принуждая к этому. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Если на юге депортация происходит под видом эвакуации, где россияне намеренно создают условия, когда жить дальше в населенном пункте невозможно и одновременно запрещают выезд в свободную Украину, то на востоке россияне прибегают к откровенному принуждению», - написали эксперты.

В ЦНС, со ссылкой на местное, подполье расскакзали, как в пгт Марковка Луганской области оккупанты, проводя фильтрационные мероприятия, посадили в автобус и принудительно вывезли 40 местных жителей в неизвестном направлении.

«Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий покинуть регион и выехать на подконтрольные Правительству Украины территории», - указано в сообщении.

15 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты рассматривают вариант вывезти все гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий, потому что не смогли подготовить эти города к зиме.



14 ноября Гайдай рассказывал, что российская армия на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывает школы на оккупированной территории, а прикрывается учениками и пытается устраивать провокации.