Армія РФ вивезла 40 жителів села на Луганщині у невідомому напрямку — ЦНС

Окупанти продовжують депортацію українців, у тому числі примушуючи до цього. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Якщо на півдні депортація відбувається під виглядом «евакуації», де росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо й водночас забороняють виїзд до вільної України, то на сході росіяни вдаються до відвертого примусу», - написали експерти.

У ЦНС, з посиланням на місцеве підпілля розповіли, як у смт Марківка Луганської області окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили до автобуса та примусово вивезли 40 місцевих мешканців у невідомому напрямку.

«Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон й виїхати на підконтрольні Уряду України території», - зазначено у повідомленні.

15 листопада голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти розглядають варіант вивезти все населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного вглиб захоплених територій, бо не змогли підготувати ці міста до зими.



14 листопада Гайдай розповідав, що російська армія на Луганщині, незважаючи на ситуацію, що загострилася, не закриває школи на окупованій території, а прикривається учнями і намагається влаштовувати провокації.