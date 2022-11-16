Взрывотехники подорвали заминированное оккупантами здание полиции в Херсонской области

Российские оккупанты при отступлении заминировали одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области, его пришлось взорвать. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.



«Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», - сообщил он.



Клименко отметил, что всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области и изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.