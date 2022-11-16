Вибухотехніки підірвали заміновану окупантами будинок поліції у Херсонській області

Російські окупанти під час відступу замінували одну з будівель Головного управління поліції Херсонської області, її довелося підірвати. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.



«Російські окупанти замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо», - повідомив він.



Клименко зазначив, що всього поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонської області та вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.