В Мариуполе оккупанты открыли движение по временной переправе через Кальмиус

В оккупированном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе открыли движение по временной переправе через реку Кальмиус. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Отмечается, что переправа, расположенная между Пост-мостом и Горбатым мостом, начала работать в полную силу: по ней открыто движение пассажирского и грузового транспорта.



«Временный мост разгрузит трафик между районами города. А старый будет восстановлен в течение полутора-двух лет», — уверяют в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими войсками Мариуполе оккупанты достроили временный мост через реку Кальмиус.



Что такое инициатива «Mariupol Reborn», во сколько обойдется отстройка Мариуполя, а, по сути, создание заново оккупированного на данный момент города, и где будут искать финансирование для реализации масштабных планов — читайте в статье «Новостей Донбасса».