У Маріуполі окупанти відкрили рух по тимчасовій переправі через Кальміус

В окупованому Маріуполі

В окупованому Маріуполі відкрили рух по тимчасовій переправі через річку Кальміус. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Зазначається, що переправа, розташована між Постмостом та Горбатим мостом, почала працювати на повну силу: по ній відкрито рух пасажирського та вантажного транспорту.



«Тимчасовий міст розвантажить трафік між районами міста. А старий буде відновлено протягом півтора-двох років», — запевняють у «ДНР».

Раніше повідомлялося, що у захопленому російськими військами Маріуполі окупанти добудували тимчасовий міст через річку Кальміус.



Що таке ініціатива «Mariupol Reborn», скільки коштуватиме відбудова Маріуполя, а, по суті, створення заново окупованого на цей момент міста, і де шукатимуть фінансування для реалізації масштабних планів — читайте у статті «Новин Донбасу».