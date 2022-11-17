Сегодня российские войска выпустили по Украине 18 крылатых ракет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.



По его словам, российские силы продолжают атаки разными типами вооружения.



«Сегодня имеем более десяти прилетов зенитных управляемых ракет С-300. Противник применяет их в прифронтовых городах. К сожалению, есть человеческие жертвы. Была воздушная тревога по всей территории Украины. Было применение самолетов стратегической авиации. Бомбардировщики Ту-95 выходили на боевой курс из района Каспия и из района Волгодонска Ростовской области», — сказал Игнат.



Он уточнил, что к ударам по Украине были привлечены девять самолетов. Запущены в общей сложности 18 крылатых ракет: Х-101, Х-555.



«Противник использовал маршруты, запутывая систему ПВО. И есть попадания. Враг на этот раз бил по газодобывающей отрасли и оборонным предприятиям на Днепропетровщине. Кроме того, ракеты нанесли удары по Киевщине, по центральным регионам», — сообщил спикер.



По его словам, в центральной части Украины ПВО уничтожила четыре ракеты. Уничтожены и шесть беспилотников Shahed, которые выпущены на этот раз с территории Беларуси.



«Также было применение в акватории Черного моря ракеты "Калибр" и управляемых авиационных ракет с истребителей. Две управляемые ракеты уничтожены», — рассказал Игнат.