Російські війська випустили по Україні 18 крилатих ракет

17 листопада 2022, 14:26

Російські війська випустили по Україні 18 крилатих ракет

Сьогодні російські війська випустили по Україні 18 крилатих ракет. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За його словами, російські сили продовжують атаки різними типами озброєння.

«Сьогодні маємо понад десять "прильотів" зенітних керованих ракет С-300. Противник застосовує їх у прифронтових містах. На жаль, є людські жертви. Була повітряна тривога на всій території України. Було застосування літаків стратегічної авіації. Бомбардувальники Ту-95 виходили на бойовий курс із району Каспію та з району Волгодонська Ростовської області», — сказав Ігнат.

Він уточнив, що до ударів по Україні було залучено дев'ять літаків. Запущено загалом 18 крилатих ракет: Х-101, Х-555.

«Противник використав маршрути, заплутуючи систему ППО. І є влучення. Ворог цього разу бив по газодобувній галузі та оборонних підприємствах на Дніпропетровщині. Крім того, ракети завдали ударів по Київщині, центральних регіонах», — повідомив спікер.

За його словами, у центральній частині України ППО знищила чотири ракети. Знищено і шість безпілотників Shahed, які випущені цього разу з території Білорусі.

«Також було застосування в акваторії Чорного моря ракети "Калібр" і керованих авіаційних ракет з винищувачів. Дві керовані ракети знищені», — розповів Ігнат.

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